Источник допустил запуск освоения "Газпромом" Тамбея уже в эту пятилетку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Освоение гигантского Тамбейского месторождения на севере полуострова Ямал может начаться значительно раньше первоначально названных сроков, - возможно, уже в ближайший пятилетний период, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работ по подготовке освоения кластера.

Первоначально месторождение с запасами до 8 трлн куб. м планировалось осваивать по традиционной трубопроводной схеме. В качестве сроков фигурировал период после 2030 года. Два года назад зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил в интервью корпоративному журналу, что "рассматривается в том числе возможность поэтапного ввода в разработку Тамбейского месторождения, начиная с 2026 года".

Сегодня плановые сроки запуска месторождении значительно ближе, чем озвучивалось ранее, сообщил также "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работ в рамках проекта освоения Тамбея. "Это объясняется стремлением монополии дополнительно обеспечить баланс газа с учетом своих проектов, в том числе экспортоориентированных. В их числе - проект газоперерабатывающего комплекса, реализуемый "Газпромом" в Усть-Луге Ленинградской области и включающий помимо газопереработки мощности по производству СПГ. Кроме того, Тамбей - потенциально значительная ресурсная база для создаваемого по соседству с газоперерабатывающим газохимического завода", - пояснил источник.

Правительство 16 марта одобрило долгосрочную программу развития российского сегмента СПГ, обозначив сроки и ресурсную базу для достижения заявленных в документе объемно-временных показателей. Под сжижение, согласно документу, предлагается отдать источники за пределами Единой системы газоснабжения России. Одним из таких источников, подпадающих под это определение, является принадлежащий "Газпрому" Тамбейский кластер на Ямале.