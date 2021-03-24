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Источник допустил запуск освоения "Газпромом" Тамбея уже в эту пятилетку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Освоение гигантского Тамбейского месторождения на севере полуострова Ямал может начаться значительно раньше первоначально названных сроков, - возможно, уже в ближайший пятилетний период, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работ по подготовке освоения кластера.

Первоначально месторождение с запасами до 8 трлн куб. м планировалось осваивать по традиционной трубопроводной схеме. В качестве сроков фигурировал период после 2030 года. Два года назад зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил в интервью корпоративному журналу, что "рассматривается в том числе возможность поэтапного ввода в разработку Тамбейского месторождения, начиная с 2026 года".

Сегодня плановые сроки запуска месторождении значительно ближе, чем озвучивалось ранее, сообщил также "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работ в рамках проекта освоения Тамбея. "Это объясняется стремлением монополии дополнительно обеспечить баланс газа с учетом своих проектов, в том числе экспортоориентированных. В их числе - проект газоперерабатывающего комплекса, реализуемый "Газпромом" в Усть-Луге Ленинградской области и включающий помимо газопереработки мощности по производству СПГ. Кроме того, Тамбей - потенциально значительная ресурсная база для создаваемого по соседству с газоперерабатывающим газохимического завода", - пояснил источник.

Правительство 16 марта одобрило долгосрочную программу развития российского сегмента СПГ, обозначив сроки и ресурсную базу для достижения заявленных в документе объемно-временных показателей. Под сжижение, согласно документу, предлагается отдать источники за пределами Единой системы газоснабжения России. Одним из таких источников, подпадающих под это определение, является принадлежащий "Газпрому" Тамбейский кластер на Ямале.

Газпром Тамбейское месторождение

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