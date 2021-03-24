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Минфин подготовил нормативную базу для контроля исполнения госкомпаниями квот по закупкам российской продукции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин подготовил пакет документов для контроля объема закупок российской продукции государственными компаниями по 223-ФЗ, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов журналистам в среду.

"Действительно, этот закон должна сопровождать определенная номенклатура нормативной правовой базы, подзаконных актов, которые расшивают все эти узкие места и детализирует процесс правоприменительной практики этого закона. Действительно, Минфином только сейчас внесены проекты нормативных документов, которые завершают практически формирование всей этой "нормативки", позволяющие эффективно работать по 223 закону компаниям, подконтрольным государству, которые позволяют мониторить ход реализации госзакупок по 223 закону и обязывают их предоставлять соответствующую отчетность по достижении этих показателей", - сказал он на форуме "Госзаказ".

"И более того, еще проекты директив, которые мы компаниям с госучастием будем направлять, которые будут позволять им вести так называемые неконкурентные закупки", - перечислил Борисов, отметив, что директивы будут носить обязательный характер.

"Вот с формированием этих двух нормативных актов мы считаем, что изменения в 223 закон эффективно заработают", - подчеркнул вице-премьер.

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