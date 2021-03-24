"Газпром" в 2020 году получил убыток по РСБУ впервые с 1998 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" получила в 2020 году убыток по российским стандартам (РСБУ) в 706,925 млрд рублей, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Последний раз убыток по итогам полного года головная компания получала в 1998 году.

Также "Газпром" пересчитал финансовый результат за 2019 год – по новой отчетности прибыль 2019 года получилась 733,993 млрд рублей после 651,124 млрд рублей в первоначальной бухотчетности 2019 года.