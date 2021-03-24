Почта банк продолжит продавать ОФЗ-н в качестве агента ВТБ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Почта банк размещает облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) в качестве агента ВТБ с использованием его брокерской инфраструктуры, его исключение из перечня единственных исполнителей в 2021 году закупок услуг по размещению и выкупу ОФЗ-н носит формальный характер, пояснил Минфин РФ опубликованное ранее распоряжение правительства.

Исключение Почта банка связано с необходимостью включения в данный перечень только тех банков, которые напрямую вступают в договорные отношения с Минфином, говорится в сообщении министерства.

Распоряжением правительства ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк были определены единственными исполнителями осуществляемых Минфином в 2021 году закупок услуг по размещению и выкупу ОФЗ-н. Кроме того, они получили возможность привлекать к исполнению госконтрактов по размещению и выкупу ОФЗ-н субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнения ими самими не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по контрактам.

Ставка вознаграждения для трех банков сохранена на уровне не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных ОФЗ. На эти расходы в бюджете предусматриваются 450 млн рублей.

ОФЗ-н изначально реализовывались через Сбербанк и ВТБ. При размещении четвертого выпуска, которое было начато в сентябре 2019 года, условия размещения были изменены. Так, в частности, новый инструмент размещался не только через отделения Сбербанка и ВТБ, но и через Промсвязьбанк и Почта банк.

Минфин начал размещение дебютного выпуска ОФЗ-н N53001 с 26 апреля 2017 года. Выпуск объемом 30 млрд рублей размещался двумя траншами в течение четырех с половиной месяцев. В апреле прошлого года по завершении 3-летнего срока обращения он был погашен. Потом размещались второй и третий выпуски объемами по 15 млрд рублей. Для облигаций третьего выпуска проводились также размещения двух дополнительных объемов по 5 млрд рублей. Следующие три выпуска - четвертый, пятый и шестой - также имели объемы 15 млрд рублей. С 25 января размещается седьмой выпуск также объемом 15 млрд рублей.