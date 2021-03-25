Выручка Мегафона в IV квартале снизилась на 6,1%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мегафон" по МСФО по итогам IV квартала 2020 года сократилась на 6,1% и составила 87,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сервисная выручка "Мегафона" снизилась за отчетный период на 2,7%, до 78,2 млрд рублей. Доходы от продажи оборудования и аксессуаров упали на 27,1% - до 9,3 млрд рублей.

По данным компании, уменьшение выручки связано с продолжающимся сокращением доходов от международного роуминга из-за закрытых границ, оттоком трудовых мигрантов и изменением поведения потребителей услуг связи.

"Снижение было частично компенсировано ростом выручки от передачи данных и отдельных цифровых сервисов, в том числе услуг информационной безопасности и облачных решений, актуальных в условиях массового перехода абонентов на удаленную работу", - отмечают в компании, не раскрывая конкретных показателей.

Показатель OIBDA сократился на 5,8% и составил 36,3 за счет снижения выручки. Рентабельность по OIBDA составила 41,5% против 41,3% в IV квартале 2019 года. Рост показателя связан с контролем затрат на рекламу и общехозяйственную деятельность, а также сокращением низкомаржинальных продаж оборудования.

Скорректированная чистая прибыль оператора в IV квартале увеличилась в 2,2 раза, до 4,4 млрд рублей.

CAPEX сократился на 39% год к году и составил 19,1 млрд рублей благодаря изменению подхода к развитию сети - в течение года "Мегафон" фокусировался на строительстве сетей связи в регионах, где возникала потребность в мобильном интернете. Проекты, связанные с улучшением качества сети, отложены на более поздний срок, уточняет компания.

Оператор во втором полугодии скорректировал систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Таким образом, абонентская база "Мегафона" на IV квартал составила 70,4 млн человек.

"При сравнении с показателями 2019 года в единых стандартах учета база сохраняется на прежнем уровне и не демонстрирует негативного тренда. Новая система позволит компании более эффективно использовать номерную емкость", - поясняют в "Мегафоне".

"Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".