Кредитный портфель ВТБ в Тульской области в 2020 году вырос на 1%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Тульской области в 2020 году вырос на 1,04% и составил 193,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Корпоративный кредитно-документарный портфель на 1 января 2021 года составил 158,4 млрд рублей, в том числе, в сегменте среднего и малого бизнеса - 17 млрд рублей. Привлеченные ресурсы юрлиц составили 16,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тульской области в 2020 году вырос на 9% и составил 35,4 млрд рублей. В структуре портфеля кредитов, выданных населению, превалируют кредиты наличными (17,9 млрд рублей) и ипотека (13,8 млрд рублей).

В 2020 году ВТБ в Тульской области выдал населению региона свыше 20 тыс. кредитов на общую сумму 16 млрд рублей (рост на 7% к 2019 году). Объем выдачи ипотеки по итогам отчетного периода вырос по сравнению с 2019 годом на 31%.

Портфель привлеченных средств на 1 января 2021 года составил 79,7 млрд рублей, в том числе, населения - 63,4 млрд рублей (рост на 27%), юрлиц - 16,3 млрд рублей. При этом в 2 раза вырос объем средств, размещенных физическими лицами в инвестиционные продукты - до 22 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений работы подразделения в отчетном периоде стала поддержка физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 560 млн рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов за год вырос до 4,6 млрд рублей.

ВТБ по итогам 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".