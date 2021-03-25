Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

Кредитный портфель ВТБ в Тульской области в 2020 году вырос на 1%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Тульской области в 2020 году вырос на 1,04% и составил 193,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Корпоративный кредитно-документарный портфель на 1 января 2021 года составил 158,4 млрд рублей, в том числе, в сегменте среднего и малого бизнеса - 17 млрд рублей. Привлеченные ресурсы юрлиц составили 16,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тульской области в 2020 году вырос на 9% и составил 35,4 млрд рублей. В структуре портфеля кредитов, выданных населению, превалируют кредиты наличными (17,9 млрд рублей) и ипотека (13,8 млрд рублей).

В 2020 году ВТБ в Тульской области выдал населению региона свыше 20 тыс. кредитов на общую сумму 16 млрд рублей (рост на 7% к 2019 году). Объем выдачи ипотеки по итогам отчетного периода вырос по сравнению с 2019 годом на 31%.

Портфель привлеченных средств на 1 января 2021 года составил 79,7 млрд рублей, в том числе, населения - 63,4 млрд рублей (рост на 27%), юрлиц - 16,3 млрд рублей. При этом в 2 раза вырос объем средств, размещенных физическими лицами в инвестиционные продукты - до 22 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений работы подразделения в отчетном периоде стала поддержка физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 560 млн рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов за год вырос до 4,6 млрд рублей.

ВТБ по итогам 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ Тульская область

Новости
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

СПАРК вновь возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем по компаниям

Ozon запускает проект по предоставлению услуг сторонними исполнителями

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');