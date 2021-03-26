Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 3,4%

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Как сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров, в бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, отмечается в сообщении.