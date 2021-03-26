Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 125 491 735+714 605

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 3,4%

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 3,4%
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Как сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров, в бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, отмечается в сообщении.

Пенсионный фонд

Новости
Пандемия коронавируса

Число число жертв COVID-19 в мире превысило 2,75 млн

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Сменился председатель правления Тинькофф банка

Сменился председатель правления Тинькофф банка
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');