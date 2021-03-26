Акционеры "Норникеля" договорились о spin off Быстринского проекта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Основные акционеры "Норникеля" – "Русал", "Интеррос" и Crispian – достигли предварительной договоренности о выделении Быстринского проекта в пользу всех акционеров "Норникеля", сообщили "Русал" и "Норникель" в пятницу.

Акционеры предлагают распределить долю владения "Норникеля" в Быстринском проекте среди всех акционеров компании. "Норникель" владеет 50,01% Быстринского проекта, который включает Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае.

Менеджмент ГМК в настоящее время разрабатывает план выделения для рассмотрения советом директоров. С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая собрание акционеров "Норникеля", ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет.

"Мы приветствуем поддержку со стороны наших партнеров выделения Быстринского проекта. Менеджмент "Норникеля" провел огромную работу, создав с нуля одну из ведущих горно-металлургических компаний в России и запустив крупнейший гринфилд проект в отрасли. Этот проект собрал сильную управленческую команду, у него есть хорошие перспективы для дальнейшего самостоятельного развития, и он, несомненно, находится в выгодном географическом расположении – вблизи с Китаем, крупнейшим потребителем меди в мире. Быстринский ГОК – отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку "Норникеля", между двумя активами нет никаких существенных синергий. У проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому мы верим в то, что его выделение позволит создать новую стоимость для всех акционеров "Норникеля", - заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин, процитированный в сообщении.

"Возможное выделение Быстринского ГОКа – логичное продолжение развития этого проекта, который имеет значительный потенциал. Географическое положение, близость к одному из крупнейших рынков сбыта – Китаю, уникальная рудная база делают вариант самостоятельного будущего этого актива наиболее выгодным для всех акционеров "Норникеля", а также для рынка, который справедливо сможет оценить перспективы этого проекта", - отметил замгендиректора "Русала" Максим Полетаев, цитату которого приводит алюминиевая компания.

Кроме "Норникеля", акционерами Быстринского являются структура "Интерроса" CIS NRF Holdings (36,66%) и структура китайского фонда Hopu Investments (United Resources Limited, 13,33%).

Проект является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий на Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 10 млн тонн руды в год. В 2020 году проект произвел 63 тыс. тонн меди и 241 тыс. унций золота в концентратах, выручка составила $1,004 млрд, EBITDA - $717 млн.

"Интеррос" контролирует 34,6% акций "Норникеля", "Русал" – 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz – 4,7%.