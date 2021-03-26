ВЭБ в 2020 г. получил 8,4 млрд руб. прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ в 2020 году получил 8,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете госкорпорации.

Годом ранее госкорпорация зафиксировала чистый убыток в размере 59,2 млрд рублей.

Активы группы на 31 декабря 2020 года увеличились на 6,7% (215,3 млрд рублей) по сравнению с началом года и составили 3,406 трлн рублей.

По сравнению c концом 2019 года совокупный кредитный и лизинговый портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% (60,6 млрд рублей) и составил 1,345 трлн рублей. На совокупный портфель в структуре активов группы приходится 39,5%.

Объем выданных ВЭБом за двенадцать месяцев 2020 года кредитов составил 243,1 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали судостроительная и газохимическая отрасли, машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов, городская экономика, ИТ.

В отчетном периоде в структуре кредитного портфеля увеличилась доля проектного финансирования, на 31 декабря она составляла почти 50% против 43,3% на конец 2019 года.

Госкорпорация отмечает, что в структуре кредитного портфеля в связи с новыми выдачами в 2020 году существенно выросла доля долгосрочных кредитов со сроком погашения более 5 лет (с 18,7% до 28,2%) при одновременном сокращении доли кредитов со сроками погашения менее 3 лет.

Обязательства ВЭБа по состоянию на 31 декабря 2020 года снизились на 1,8% (48,6 млрд рублей), до 2,717 трлн рублей. На снижение обязательств оказало влияние уменьшение задолженности перед правительством и Банком России на 19,3% (148,9 млрд рублей) в связи с прекращением признания обязательств по депозитным договорам Банка России.

Операционный доход ВЭБа за 2020 год составил 235,5 млрд рублей, что на 71,7% больше показателя 2019 года.

Среди основных факторов, обеспечивших госкорпорации существенное улучшение финансовых результатов – рост комиссионных доходов и роспуск резервов по ряду проектов, прошедших предпроектную подготовку, сообщил журналистам финансовый директор ВЭБа Андрей Московских.

Согласно отчету ВЭБа, комиссионный доход вырос с 8,2 млрд рублей в 2019 году до 21,5 млрд рублей в 2020 году. Непроцентные доходы выросли с 7,2 млрд рублей на конец 2019 года до 132,1 млрд рублей на конец 2020 года. При этом доходы по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составили 60,5 млрд рублей, годом ранее результат по этой статье был отрицательным и составлял минус 46,4 млрд рублей.

"Комиссионный доход – рост достаточно большой, в основном он связан с нашим гарантийным бизнесом", - сказал Московских.

"Непроцентные доходы существенно подросли. Здесь это история чистых доходов, которые у нас есть по финансовым инструментам, которые оцениваются по справедливой стоимости. Мы как компания подходим достаточно консервативно к создаваемым резервам и, соответственно, к оценке наших проектов (. . .). У нас в этом году есть несколько проектов, которые вышли из стадии предпроектной подготовки, и это дало нам возможность пересмотреть наши оценки риска по данным проектам. Соответственно, это дало возможность нам восстановить часть резервов по подобным проектам", - сообщил финансовый директор ВЭБа.

"То есть предпроектная подготовка прошла, мы точно знаем, какой проект, мы знаем операционные составляющие данного проекта, потому что заказано, например, уже оборудование, идет стройка и так далее, мы знаем график, что коллеги укладываются во все графики постройки. Соответственно, существенно снижается риск по таким проектам. В результате это дало достаточно большой эффект. В прошлом году у нас было по данному направлению минус 46 млрд рублей, то есть мы создавали очень много резервов. В этом году у нас были восстановления", - пояснил он.