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"Роснефть" и "Газпром нефть" сменили главу СП "Мессояханефтегаз"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Газпром нефть" сменили генерального директора совместного предприятия "Мессояханефтегаз" (владеют на паритетной основе, "Газпром нефть" - оператор), сообщается в материалах СП.

Ранее руководителем "Мессояханефтегаза" был Виктор Сорокин, в середине марта генеральным директором стал Алексей Кан.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти", Кана назначали на пост гендиректора СП 19 марта. В нефтяной отрасли он работает более 30 лет, начинал карьеру в качестве оператора по подземному ремонту скважин. Имеет опыт управления крупными предприятиями - "Славнефть-Мегионнефтегаз" и "Газпромнефть-Хантос". Виктор Сорокин продолжает работу в периметре "Газпром нефти".

Как сообщалось, по итогам 2020 года чистая прибыль "Мессояханефтегаза" снизилась на 39% - до 34,964 млрд рублей, выручка - на 31%, до 97,552 млрд рублей. "Мессояханефтегаз" в 2020г выплатило свои акционерам дивиденды в размере 20 млрд руб., по итогам 2019 года дивиденды СП составляли 34,6 млрд рублей.

"Мессояханефтегаз" - самый северный на континентальной России проект. Начало промышленной разработки Восточно-Мессояхского месторождения состоялось в 2016 году. Западно-Мессояхское месторождение находится на этапе геологоразведки.

Добыча нефти на Мессояхе в 2020 году выросла на 2% - до более чем 5,6 млн тонн, рост добычи по итогам 2019 года составлял 22%. Ожидается, что проектная пиковая добыча нефти на Мессояхе - 6 млн тонн н.э. - будет достигнута в 2021 году.

По данным на 1 января 2020 года, запасы Мессояхской группы месторождений по категориям АВ1С1+В2С2 составляют 492,8 млн тонн н.э.

Роснефть Газпром нефть Мессояханефтегаз Алексей Кан Виктор Сорокин

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