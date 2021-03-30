Индекс Dow Jones обновил рекорд

Вид Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.

Инвестиционные банки Credit Suisse Group AG и Nomura Holdings Inc. предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.

Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Котировки Morgan Stanley снизились на 2,6%, Goldman Sachs Group Inc. - на 0,5%. За пределами США бумаги японского банка Nomura рухнули на 16%, Credit Suisse - на 14%, Deutsche Bank AG -на 3,3%.

Акции ViacomCBS Inc. и Discovery Inc., которые попали под распродажу на прошлой неделе, также продолжили снижаться. Цена бумаг ViacomCBS упала на 6,7%, Discovery - на 1,6%.

Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Рыночная стоимость Southwest Airlines Co. по итогам торгов уменьшилась на 0,5%. Американская авиакомпания разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти лайнеры должны стать будущим ее парка. Первые 30 самолетов 737 MAX 7 авиакомпания получит уже в 2022 году. Бумаги Boeing подорожали на 2,3%.

Акции Applied Materials Inc. потеряли в цене 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей оборудования для выпуска полупроводников разорвал соглашение о покупке своего японского конкурента Kokusai Electric Corp., не дождавшись одобрения сделки китайскими регуляторами.

Капитализация Cal-Maine Foods сократилась на 1,4% после публикации финансовой отчетности. Производитель продуктов питания зафиксировал гораздо большую, чем ожидалось, прибыль в третьем финансовом квартале, однако его выручка не дотянула до прогнозов.

Акции Tesla Inc. подешевели на 1,2%, после того как аналитики Jefferies понизили прогнозную цену акций американского производителя электромобилей до $700 с $775.

Котировки акций American Airlines Group Inc. опустились на 0,1%. Авиаперевозчик дал обновленный прогноз загруженности и бронирований, сообщив, что планирует возобновить эксплуатацию большей части самолетов во втором квартале текущего года на фоне роста спроса.

Рыночная стоимость Houghton Mifflin Harcourt Co. подскочила на 18,7%. Американская медиакомпания News Corp. договорилась о приобретении потребительского подразделения компании, специализирующейся на издании образовательной литературы, за $349 млн. Подразделение HMH Books & Media войдет в состав дочерней компании News Corp. - HarperCollins Publishers.

Бумаги Allstate Corp. прибавили в цене 0,7%, несмотря на то что американский страховщик предупредил о чистом убытке в размере около $4 млрд на фоне отделения активов в сфере страхования жизни и аннуитета.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 98,49 пункта (0,3%) и составил рекордные 33171,37 пункта, отыграв первоначальные потери.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,45 пункта (0,09%) - до 3971,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 79,08 пункта (0,6%) и составил 13059,65 пункта.