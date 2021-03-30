Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Генсек ОПЕК призвал ОПЕК+ к осторожности

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо призвал страны ОПЕК+ к осторожности, несмотря на положительные изменения на нефтяном рынке, говорится в сообщении картеля по итогам заседания технического мониторингового комитета (JTC).

Баркиндо подчеркнул, что несмотря на то, что в прошлом месяце произошло много положительных событий, он также содержал напоминания о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь заявил, что перспективы глобального экономического роста на 2021 год улучшились. В последнем мартовском ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти прогнозируется рост на 5,1% в 2021 году, в то время как мировой спрос на нефть, по оценкам, вырастет на 5,9 млн б/с.

ОПЕК Мохаммад Баркиндо ОПЕК+

Новости

Суд в Париже отменил решение о выплате Россией украинскому Ощадбанку более $1 млрд

Экономический кризис

Титов заявил, что из-за пандемии с рынка ушли 3% предпринимателей

Титов заявил, что из-за пандемии с рынка ушли 3% предпринимателей

Выручка Ozon в IV квартале выросла на 80%, до 37,75 млрд рублей

CEO "ВКонтакте" перейдет на должность вице-президента Mail.ru Group

CEO "ВКонтакте" перейдет на должность вице-президента Mail.ru Group

Brent подешевела до $63,96 за баррель

CEO Qiwi Борис Ким летом покинет компанию

CEO Qiwi Борис Ким летом покинет компанию

Mail.ru Group не планирует выходить из активов, входящих в СП со Сбербанком

Кабмин продлил срок действия ценовых соглашений по сахару и маслу

Кабмин продлил срок действия ценовых соглашений по сахару и маслу

В правительстве отрицают возможность подорожания молока из-за экосбора

В правительстве отрицают возможность подорожания молока из-за экосбора

CFO "Яндекса" Грег Абовский покинет компанию 30 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');