Рубль слегка слабеет к доллару и евро в среду утром

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне охлаждения интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,85 - 75,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,925 руб./$1 (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,9275 руб./EUR1 (+1,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,91 коп. к уровню закрытия 30 марта, до 81,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,27 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,54 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", продолжение ослабления валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 31 марта связано с наметившимся еще во вторник охлаждением "аппетита к риску", обусловленным ростом доходностей на рынке US Treasuries. Дополнительное давление на курс нацвалюты оказывает напряженное ожидание развития санкционной повестки.

Вместе с тем, рост нефти сдерживает рубль от более существенного снижения. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $64,36 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60,79 за баррель, что на 0,40% выше уровня на закрытие рынка 30 марта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают: японский Nikkei 225 теряет 0,7%, китайский CSI300 снижается на 1,1%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,03%.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года. Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95%.

Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Инвесторы также ждут выступления президента США Джо Байдена, рассчитывая получить больше информации относительно плана инфраструктурных расходов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.