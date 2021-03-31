Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,3% и снижением МосБиржи на 0,1%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3523,38 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1464,52 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 75,75 рубля (-0,1 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,723% годовых (-0,2%).

Госдеп США в опубликованном во вторник ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире подверг критике ситуацию в России. В разделе доклада, посвященном РФ, говорится о наличии "существенных проблем с обеспечением прав человека". Среди упомянутых Госдепом нарушений – "незаконные задержания", "опасные для жизни условия содержания в тюрьмах", "серьезные ограничения на участие в политических процессах", "внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств", в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, в Чечне.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" в IV квартале 2020 года снизилась на 30% – до 24,893 млрд рублей по сравнению с 35,745 млрд рублей в III квартале, следует из отчетности компании. Между тем, в годовом выражении чистая прибыль за этот период увеличилась в 1,3 раза. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" - 35 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" за весь 2020 год составила 103,5 млрд руб. против 192,3 млрд руб. годом ранее.

Подорожали расписки Ozon (+1,2%), акции АФК "Система" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), банка ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду смешанный: большинство азиатских индексов снижается, но для российского рынка и рубля более важным является небольшой рост котировок нефти. Также можно отметить отскок вверх цен на цветные металлы (палладий, например, вырос более чем на 1,6%), что поможет бумагам ГМК "Норникель". На валютном рынке вновь небольшое укрепление доллара на фоне повышения доходности 10-летних обязательств США.

Нефть подросла на ожиданиях сохранения текущих ограничений производства ОПЕК+ до конца мая. Как минимум, с этой идеей согласны РФ и Саудовская Аравия. По данным Reuters, в Саудовской Аравии готовы продлить текущие ограничения даже до конца июня, поскольку считают существующие прогнозы восстановления спроса слишком оптимистичными. Эр-Рияд даже готов сохранить свое добровольное дополнительное сокращение производства на 1 млн б/с. Даже в США, где массовая вакцинация проходит без сбоев, спроса пока недостаточно для устойчивого сокращения запасов. Согласно данным API, на неделе до 26 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей, запасы бензина сократились на 6,0 млн баррелей, а дистиллятов – выросли на 2,6 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов на 0,6 млн баррелей нефти, а также увеличения по запасам бензина на 0,4 млн и дистиллятов на 0,3 млн баррелей.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, доходность 10-летних облигаций США с начала года ощутимо выросла, и если этот рост во втором квартале продолжится, то часть инвесторов на развивающихся рынках выберет предсказуемость и надежность – тогда будет отток средств с рынка акций.

Цены на золото находятся в нисходящем канале с августа прошлого года. Благодаря бюджетным стимулам и успешной массовой вакцинации экономика США выйдет из "коронакризиса" одной из первых, доллар остается сильным по отношению к большинству валют, что говорит не в пользу цен на золото. Тем не менее, аналитики многих инвестбанков ожидают ослабления доллара во втором квартале.

Суэцкий канал снова открылся для судоходства, что оказало некоторое давление на нефтяные цены. В четверг состоится заседание ОПЕК+. Большинство экспертов считает, что Саудовская Аравия продлит свое добровольное сокращение добычи еще на два месяца (до конца июня). В такой ситуации будет логичным, если нефтяные цены будут "заперты" в коридоре до известий о решении ОПЕК+ 1 апреля. Тем временем, до автомобильного сезона в США еще далеко, Иран наращивает поставки нефти в Китай по "серым" схемам, а экономика Европы страдает от очередного частичного локдауна, отмечает Верников.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,3% под давлением техсектора на фоне роста доходности US Treasuries (доходность 10-летних UST поднималась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года, ставка 5-летних UST достигала максимальных за 13 месяцев 0,95%).

Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Опубликованные во вторник статданные показали, что индекс потребительского доверия в США в марте вырос до максимума за год, превысив прогнозы. Индикатор подскочил до максимальных за год 109,7 пункта по сравнению с пересмотренным февральским значением в 90,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индекс.

Ранее значение индекса за февраль оценивалось в 91,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали его повышения в марте до 96,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Значение индекса увеличилось до 51,9 пункта с 50,6 пункта в феврале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

Промышленное производство в Японии снизилось на 2,1% в помесячном выражении в феврале по сравнению с ростом на 4,3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,2%, пишет Trading Economics. В годовом выражении промпроизводство упало на 2,6% в феврале после сокращения на 5,2% в январе.

Тем временем, оценка роста ВВП Великобритании в IV квартале пересмотрена до 1,3% с 1% относительно предыдущего квартала, тогда как изменений не ожидалось.

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует в среду представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Нефть

Нефть утром в среду подросла на статистике из Китая, подогревшей оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $64,67 за баррель (+0,8% и -1,3% во вторник), майская цена WTI - $61,05 за баррель (+0,8% и -1,6% накануне).

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.