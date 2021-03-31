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Россия продолжит практику предоставления кредитов другим странам

Россия продолжит практику предоставления кредитов другим странам
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжит предоставлять кредиты другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты. Это обычная мировая практика. Это является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал Песков журналистам, комментируя доклад Всемирного банка, согласно которому порядка 30 стран должны России почти 23 млрд долларов по односторонним займам.

"Эта практика будет продолжаться", - добавил он.

По словам Пескова, существуют определенные правила по обслуживанию долгов и правила, которые регулируют продолжение кредитования в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны.

Дмитрий Песков Всемирный банк

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