"Газпром" может выйти на долговой рынок РФ с "вечными" бондами в апреле-мае

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" может выйти на внутренний долговой рынок с выпуском "вечных" рублевых бондов в апреле-мае, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

"Газпром" должен выйти до лета, в апреле-мае", - заявил собеседник агентства. Он пояснил, что будет предложен уже зарегистрированный выпуск.

Как сообщалось, Банк России зарегистрировал бессрочные облигации "Газпром Капитала" серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей.

Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 ЦБ РФ зарегистрировал 8 февраля, однако пока компания не выходила на внутренний долговой рынок с бессрочными бондами.

В конце октября 2020 года "Газпром" разместил дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций в долларах США и евро.

Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд - это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО "Газпром" начиная с 2013 года.

В результате размещения двух выпусков компания привлекла $1,4 млрд и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США - $2,575 млрд). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро - 170.

"Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, "Газпром" изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций", - прокомментировали тогда результаты размещения евробондов в компании.

Кроме того, в ноябре прошлого года на телефонной конференции для инвесторов заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаза" Николай Головкин сообщил, что "Газпром" может выпустить бессрочные рублевые облигации для финансирования газификации на 120 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 10 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 120 млрд рублей.

"Газпром Капитал" привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций в пользу ПАО "Газпром". Кроме того, компания выполняет функцию владения долгосрочными финансовыми вложениями в интересах "Газпрома".