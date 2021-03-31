Акции ВТБ обновили максимум более чем за год после выхода сильного отчета по МСФО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Акции ВТБ днем в среду выступают в лидерах роста среди blue chips, прибавив более 5% и обновив максимум более чем за год после выхода сильного отчета по МСФО за январь-февраль 2021 года.

На Московской бирже акции ВТБ выросли до 4,198 копейки за штуку (+5,4%), максимум сделок составил 4,2 копейки (+5,5%) - максимум с начала марта 2020 года; объем торгов превысил 3,402 млрд рублей.

ВТБ в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 51% в годовом сравнении, до 58,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Рентабельность капитала ВТБ за два месяца составила 20,4%.

Чистые процентные доходы группы в январе-феврале выросли на 24% год к году, до 95 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы показали прирост на 36%, составив 24 млрд рублей.

"Годовой таргет в наших цифровых метриках остается неизменным", - заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отметив, что прибыль банка за два месяца превысила квартальный рекорд ВТБ, установленный в первом квартале 2018 года (55,5 млрд рублей).

Группа планирует заработать в этом году 250-270 млрд рублей, показать стоимость риска на уровне около 1% и чистую процентную маржу около 3,4-3,5% годовых.