"Роснефть" и Equinor переименовали свое СП "КрасГеоНац" в "Ангаранефть"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совместное предприятие "Роснефти" и норвежской Equinor - ООО "Красноярский геологический научно-аналитический центр" ("КрасГеоНац") - сменило название на "Ангаранефть", сообщается в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 30 марта.

Кроме того, 25 февраля 2021 года компания сменила основной ОКВЭД, указав добычу нефти. Ранее основным видом деятельности компании были указаны геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Как сообщалось, в конце 2020 года Equinor приобрела у "Роснефти" 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной Сибири. Среди активов, в которые входит Equinor, Северо-Даниловское месторождение.

"Роснефть" запустила Северо-Даниловское месторождение в IV квартале 2020 года. Ожидается, что к 2024 году добыча нефти на проекте достигнет 40 тыс. баррелей в сутки, а в дальнейшем будет увеличена до 70 тыс. б/с. Северо-Даниловское месторождение открыто "Роснефтью" в 2011 году в границах Даниловского участка в Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн тонн, извлекаемые запасы нефти - в 25 млн тонн.

Сообщалось также, что летом 2020 года ООО "Красноярский геологический научно-аналитический центр" сменило место регистрации с Красноярска на Иркутск. Генеральным директором компании стал Павел Ставинский - руководитель московского филиала Domanik Oil AS (совместное предприятие "Роснефти" и Equinor).