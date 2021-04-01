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"ВТБ Мои инвестиции" может стать частью экосистем через развитие API

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная платформа "ВТБ Мои инвестиции" может стать частью различных "экосистем" в будущем благодаря развитию API (программный интерфейс приложения), считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводятся в сообщении группы.

"Мы активно развиваем свою инвестиционную платформу, чтобы с ее помощью клиент мог решить любую задачу по управлению капиталом. Уже сейчас мы даем доступ более чем к 10 тыс. инструментов, доступных во всем мире. Другая важная для нас задача - сделать так, чтобы пользоваться нашей платформой можно было с использованием других систем. Мы хотим стать вендором и через API давать доступ к платформе, встраиваться в появляющиеся и развивающиеся сегодня "экосистемы". Мы уже успешно реализовали ряд таких проектов, предоставив к ним доступ для пользователей "Яндекса" и РБК", - отметил он.

Количество клиентов, ежедневно использующих мобильное приложения "ВТБ Мои инвестиции", с начала 2021 года увеличилось на 19% и сегодня превышает 280 тыс. человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается более 820 тыс. сделок, обороты - свыше 100 млрд рублей в день. Ежемесячный оборот превышает 1,5 трлн рублей.

Созданная инвестиционная платформа также тиражируется с помощью технологии API: развиваются проекты по ее использованию дистанционно на ресурсах партнеров. В 2019 году "ВТБ Капитал инвестиции" запустила ее использование на РБК, а в 2020 году - для пользователей "Яндекса". Этот сервис позволяет на платформе партнеров размещать деньги в облигации и акции, доступные на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому, и другое.

ВТБ Мои инвестиции ВТБ Владимир Потапов

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