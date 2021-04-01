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Рубль вечером в первый день апреля заметно подешевел к доллару и евро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно снижается к бивалютной корзине в условиях продолжающейся неопределенности относительно новых санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 76,37 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 68,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,96 руб./EUR1, подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,66 копейки - до 82,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы продолжают отыгрывать неопределенность, связанную с угрозой расширения антироссийских санкций со стороны США, введение которых ожидалось еще в первые дни марта. Тем временем, мировые рынки демонстрируют позитивную динамику благодаря росту спроса на рисковые активы, обусловленному повышением деловой активности в европейских странах и новым планам поддержки экономики со стороны администрации США. В этой связи доллар США дешевеет к большинству мировых валют на рынке Forex, в том числе и к евро.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в марте 2021 года вырос до максимального уровня за почти 24-летнюю историю наблюдений.

Значение индикатора составило 62,5 пункта по сравнению с 57,9 пункта в феврале, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Предварительный показатель находился на отметке 62,4 пункта, аналитики в среднем ожидали его сохранения на этом уровне, согласно Trading Economics.

Промышленный PMI в Германии в марте поднялся до рекордных 66,6 пункта с 60,7 пункта месяцем ранее благодаря возвращению спроса со стороны США и Китая. Показатель во Франции вырос до 59,3 пункта с 56,1 пункта в феврале, достигнув максимума с сентября 2000 года. Промышленный PMI в Великобритании составил максимальные с февраля 2011 года 58,9 пункта против 55,1 пункта месяцем ранее.

Накануне президент США Джо Байден обнародовал план инвестиций в инфраструктуру объемом $2,3 трлн, который предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации с целью сокращения выбросов в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2,3 трлн за 8 лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, ближе к окончанию рабочего дня рубль демонстрировал заметное снижение, хотя внешние условия были скорее благоприятными, нежели наоборот.

"Так, индекс доллара к основным мировым валютам снижался, цены на нефть ощутимо росли, зарубежные фондовые индексы преимущественно находились в плюсе, а доходность гособлигаций США снижалась. Определенная тревожность отмечалась в отдельных валютах на площадках развивающихся рынков (помимо российского), однако в целом там не наблюдалось единой динамики. Снижение курса рубля при благоприятных условиях, как правило, происходит под влиянием усиления геополитических и санкционных рисков. Со второй половины дня можно было также наблюдать небольшой рост доходностей ОФЗ, что также подтверждает предположение о возросшей риск-премии на российском рынке", - подчеркивает Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором обсуждаются весенне-летние квоты на добычу нефти.

Нефть

Ранее котировки нефти переходили к снижению после публикации сообщений о том, что страны ОПЕК+ решили постепенно наращивать добычу нефти с мая.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в четверг составляет $63,18 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,75 за баррель, что на 1% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, еще на 440 тыс. б/с в июле, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом заседания.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 апреля на 17 копеек, до 75,8073 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,71 копейки, до 88,9523 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 54,66 копейки по отношению к среде и составил 76,0155 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 53,19 копейки и составил 76,0521 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 451,84 млн, из которых $733,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 718,137 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 37,58 копейки, до 89,0752 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 83,85 копейки и составил 89,3887 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR480,744 млн, из которых EUR196,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR284,38 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в основном немного увеличились. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,62% и 4,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 4,92% и 5,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,43% годовых.

Московская биржа

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