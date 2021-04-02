Бизнес ждет от американцев рекордных расходов к Пасхе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Средние расходы американцев на Пасху в 2021 году увеличатся до рекордных $179,7 по сравнению со $175,85 в 2020 году, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

В совокупности затраты составят $21,6 млрд, что немного ниже прошлогоднего показателя в $21,7 млрд.

Отмечать Пасху намерены 79% опрошенных.

Потребители намерены потратить в среднем $31,06 на подарки ($27,91 в прошлом году), на продукты питания - $52,5 ($51,76) и на сладости - $25,22 ($23,3), говорится в сообщении NRF. При этом покупать сладости планируют 89% респондентов, продукты - 88%, подарки - 64%, поздравительные открытки - 50%, для украшения дома - 48%.

Американцы планируют на праздник приготовить праздничный обед (59%), посетить родственников и друзей (43%), посмотреть телевизор (43%), поохотиться за пасхальными яйцами (31%) или пойти в церковь (28%). Однако пока не все готовы возобновить личные встречи, поэтому 22% опрошенных посетят церковь виртуально, а 24% намерены связаться со своими близкими по телефону или видеосвязи.

Наиболее популярны в этом году покупки в дискаунтерах (48%) и универмагах (35%). Между тем 35% покупателей планируют воспользоваться онлайн-магазинами - это максимальный показатель за время проведения опросов (в 2020 году он составлял 28%). Купят все необходимое в специализированных или местных частных магазинах по 23% респондентов.

В опросе, который проводился с 1 по 8 марта, приняли участие свыше 8100 человек.