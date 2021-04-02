В марте рекордно вырос объем сделок с драгметаллами на Мосбирже

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в марте 2021 года составил 24,08 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Это в 10 раз больше показателя марта прошлого года и является абсолютным месячным рекордом.

Прежде всего, рост объясняется увеличением объема торгов золотом в натуральном выражении – примерно в 10 раз, до 5,6 тонны. Объем торгов серебром сократился на 13%, до 4,2 тонны.

Всего за I квартал объем торгов драгметаллами составил 42,49 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов достигал примерно 10 млрд рублей, в 2020 году он оказался в среднем на уровне около 4 млрд рублей.