Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро в условиях "тонкого" рынка

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях слабой активности игроков в выходной день на западных рынках, где отмечают Страстную пятницу.

Курс доллара США составил 76,5 руб./$1 в, что на 24,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,96 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,3 копейки - до 82,56 рубля.

Рубль дешевеет в условиях "тонкого" рынка

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях "тонкого" рынка из-за выходного дня на большинстве бирж мира. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках, включая российский, значительно ниже обычного уровня.

Тем временем доллар возобновил рост на рынке Forex, что оказало влияние и на динамику пары "доллар-рубль". Повышение доллара было обусловлено позитивными данными с американского рынка труда. По данным американского министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 916 тыс., что стало максимальным приростом с августа 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 647 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце сократилась до 6% с 6,2%, как и ожидалось. Таким образом, уровень безработицы в США опустился до минимума за год.

В пятницу торги нефтью на ICE Futures и NYMEX не проводятся, поскольку биржи закрыты в связи с пасхальными праздниками. По итогам торгов в четверг цены на нефть выросли на решении ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При этом страны ОПЕК+ оставили за собой возможность возобновить при необходимости снижение добычи.

Нефть

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов в четверг выросла на 3,4% - до $64,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 3,9% - до $61,45 за баррель.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитики Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль практически не движется к доллару и евро на фоне пониженной активности, связанной с праздничными днями в США и Европе. "Тем не менее, давление на валюту оказывают появляющиеся новости в СМИ о стягивании российских войск к восточным границам Украины. В российском Минобороны объяснили перемещение военной техники в Крым с плановыми мероприятиями учебной подготовки, однако само по себе возникновение заголовков о боевой готовности России у границ Украины носит негативный характер на рубль. Позитивным фактором для рубля стали итоги заседания ОПЕК+, прошедшего в четверг. Хотя ОПЕК+ согласился постепенно наращивать добычу в ближайшие месяцы, страны-экспортеры прогнозирует более значительный рост спроса на нефть этим летом. Помимо этого, Саудовская Аравия начнет отказываться от добровольного сокращения добычи и начнет, напротив, наращивать ее, что является еще одним подтверждением уверенности роста спроса. Цены на нефть марки Brent и WTI подскочили накануне на $2 за баррель, что является позитивным моментом для сырьевых экономик", - отмечает Наумова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,61 копейки, до 76,0734 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,93 копейки, до 89,5916 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 8,06 копейки по отношению к четвергу и составил 76,0961 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 11,81 копейки и составил 76,1918 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 550,717 млн, из которых $381,884 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 168,833 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги по евро расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в пятницу из-за выходного дня в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 24,13 копейки и составил 89,7142 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR115,403, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 б.п. - до 4,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 4,92%, 5,34% и 5,43% годовых соответственно.