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Совет ЕЭК перенес принятие решения о снятии ввозной пошлины на сахар

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в понедельник не смог принять решение о временном освобождении белого сахара от ввозных таможенных пошлин и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

"Решено провести дополнительные консультации с руководителями ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), осуществляющих регулирование вопросов производства и потребления сахара, и продолжить обсуждение на следующем заседании совета", - приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

В конце прошлой недели ЕЭК сообщала о том, что представители государств-членов ЕАЭС предварительно обсудили введение льготного режима импорта сахара, согласовав его краткосрочный характер. Отмечалось, что "решение будет направлено исключительно на цели формирования "страховочных" переходящих запасов в текущем сельхозсезоне".

Предполагалось, что решение о льготном импорте сахара будет принято на этом заседании Совета ЕЭК.

Рассмотрение вопроса инициировано российской стороной в рамках мер по сдерживанию роста цен на социально-значимые товары. На прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию решила направить в ЕЭК предложение о снятии импортной пошлины на сахар с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тыс. тонн. Позднее сообщалось, что речь идет о льготе на импорт, которая будет предоставляться при подтверждении Минсельхозом целевого назначения ввозимого товара. Параметры льготы не сообщались.

В настоящее время пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну.

ЕЭК

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