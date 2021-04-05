Продлен срок временного ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей физлиц

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 30 сентября 2021 года срок нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, сообщила пресс-служба комиссии.

Срок предыдущего разрешения истек 31 марта.

Как сообщалось, в апреле прошлого года Совет ЕЭК на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса разрешил гражданам, которые временно ввезли автомобили и другую технику на территорию союза, не выполнять требование об их обратном вывозе из ЕАЭС с одновременным освобождением от административных мер и уплаты таможенных платежей. Решение также касалось граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не смогли вернуться домой.

Первоначально срок действия этой меры истекал в октябре 2020 года, но был продлен до 31 марта 2021 года. Сейчас Совет ЕЭК принял решение о повторном продлении срока на следующие полгода.