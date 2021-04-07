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ВТБ предоставил "Океанрыбфлоту" 1,5 млрд руб. на текущие нужды

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ предоставил АО "Океанрыбфлот" (Петропавловск-Камчатский, одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий РФ) среднесрочное финансирование в размере 1,5 млрд рублей на обеспечение текущей деятельности компании, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ финансирует деятельность "Океанрыбфлота" с 2003 года. Общий объем открытых кредитных линий достиг 13 млрд рублей.

Ранее банк выделил компании кредитные линии на строительство двух рыболовных супертраулеров с максимальным объемом вылова в сутки до 1,2 тыс. тонн каждый.

"С помощью средств банка мы ("Океанрыбфлот" - ИФ) уже ведем строительство новых оснащенных современным навигационным, промысловым и технологическим оборудованием траулеров, что позволит нам расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест и внести существенный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли Камчатского края", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Океанрыбфлота" Евгения Новоселова.

Компания станет одним из первых в России владельцев судов подобного класса. Первое из них будет передано "Океанрыбфлоту" в третьем квартале 2021 года, второе - в 2022 году.

"Океанрыбфлот" ведет вылов в Охотском и Беринговом морях, осваивая квоты на минтай, кальмар и сельдь. В состав флота входят 13 рыбопромысловых и 5 транспортных судов.

Компания принадлежит главному менеджеру "Океанрыбфлота" по научно-техническому развитию Игорю Евтушку и члену Совета Федерации от Камчатского края Валерию Пономареву (по 48,924%), еще 2,152% владеет ООО "Кайрос", подконтрольное в равных долях (по 38%) Евтушку и Пономареву, а также самому АО (24%).

ВТБ по итогам 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Океанрыбфлот ВТБ Евгений Новоселов

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