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Курс доллара впервые с ноября поднялся выше 78 рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут на Московской бирже в среду утром. При этом курс доллара поднялся выше 78 руб. впервые с 5 ноября 2020 года, евро торгуется выше 92 руб. впервые с 1 февраля.

Курс доллара в 10:41 составил 77,89 руб., поднявшись на 62,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар поднимался до отметки 78,0225 руб. При этом евро торговался на отметке 92,455 руб. - плюс 72 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 66,78 копейки - до 84,44 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро утром в среду на усилении геополитических рисков вокруг России из-за намерения Украины вступить в НАТО и опасений военной эскалации между двумя странами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".

В Кремле в ответ на это выразили сомнение в состоятельности заявления президента Зеленского о необходимости вступления Украины в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского.

Тем временем, пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон "внимательно, очень внимательно" следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения по этому поводу.

Он повторил: "Мы поддерживаем Украину поставками как нелетальных, так и летальных средств, чтобы они могли лучше защищаться".

Московская биржа

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