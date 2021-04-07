Траты средней семьи в РФ на лекарства оценили в 19,5 тыс. руб. в год

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тыс. рублей в год, такие данные получила компания "Сбербанк страхование" в ходе опроса, проведенного в 75 российских городах с населением свыше 250 тыс. человек в феврале-марте 2021 года, сообщил страховщик.

В каждом городе опрошено не менее 200 человек по репрезентативной выборке. Средний показатель расходов на лекарства - около 1,8% дохода домохозяйства.

При этом более половины респондентов (51%) покупает фармпрепараты несколько раз в месяц, женщины ходят в аптеку в полтора раза чаще мужчин. Только 7% россиян покупают лекарства реже одного раза в год, почти четверть опрошенных (24%) ходят в аптеку один раз в несколько месяцев и 18% респондентов - несколько раз в год.

Больше всего россиян из категории покупающих лекарства несколько раз в месяц (порядка 55% опрошенных) проживают в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе.

Реже всех покупают лекарства жители Владикавказа и Махачкалы: в этих городах 9% людей ходят в аптеку реже одного раза в год.

С возрастом потребность в лекарствах ожидаемо возрастает. Среди людей старше 60 лет доля тех, кто покупает лекарства несколько раз в месяц, составила 78%. Для сравнения: в возрастной группе от 18 до 30 лет с такой частотой приобретают фармпрепараты только 33% опрошенных. Частота покупок лекарств ощутимо растет в возрастной группе старше 50 лет: среди 30-40-летних их приобретают несколько раз в месяц 43% респондентов, а в группе 50-60-летних - уже 59%.

Как показал опрос, подавляющему большинству россиян (более 95%) хватает средств на покупку жизненно важных лекарств. Однако при заболевании для эффективного лечения врач часто прописывает не один препарат, а целый комплекс, что увеличивает расходы.