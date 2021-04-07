Компания из цепочки владения "Спартаком" оказалась акционером "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Компания, которая участвует в цепочке владения футбольным "Спартаком" в интересах Вагита Алекперова и Леонида Федуна, по состоянию на прошлый год не только владела пакетом "ЛУКОЙЛа" стоимостью в сотни миллионов долларов, но и являлась акционером его государственного конкурента - "Роснефти".

До сих пор про ООО "ПРК-Инвест" из открытых источников было известно лишь то, что в 2018 году оно стало совладельцем компании "Спорт-Холдинг", на баланс которой, в свою очередь, перешли 47,4% акций АО "ФК "Спартак-Москва". В отчете "ПРК-Инвеста" за 2020 год, помимо долгосрочных финансовых вложений в виде доли в "Спорт-Холдинге", упомянуты и краткосрочные - акции "ЛУКОЙЛа". Их у компании на конец года было 7,32 млн, то есть около 1,05% капитала нефтяной компании. Сейчас рыночная стоимость такой доли составляет порядка 43,3 млрд рублей, или около $570 млн.

В 2020 году "ПРК-Инвест" получил 2,265 млрд рублей дивидендов (за вычетом удержанного налога в 338,5 млн рублей, то есть всего компании причиталось около 2,6 млрд рублей). Однако их источником были не только акции родственной нефтяной компании: показатель сформировался "из полученных дивидендов по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО НК "Роснефть", сказано в отчете.

В документе не уточняется, сколько акций "Роснефти" на балансе "ПРК-Инвеста", но пакет, вероятно, символический: сумма, близкая к указанной в отчете в качестве совокупных дивидендных поступлений, приходится только на долю компании в "ЛУКОЙЛе".

Сам "ПРК-Инвест" принадлежит АО "Капитал" - напрямую (51%) и через "Ассет Холдинг" (49%). В свою очередь, 100% акций АО "Капитал", согласно раскрытию информации на сайте ЦБ РФ, входят в состав имущества "ЗПИФ комбинированный "Стратегические инвестиции". В этом фонде у Алекперова 49,88% паев, у Федуна - 45,76%, оставшиеся 4,35% - у ООО "Социальная перспектива", которым владеет учрежденный главой "ЛУКОЙЛа" фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Алекперов и Федун - крупнейшие бенефициары "ЛУКОЙЛа", по состоянию на 31 марта 2020 года прямо или косвенно владели 28,22% и 9,28% капитала компании соответственно.