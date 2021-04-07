Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Из структуры владения "ВСМПО-Ависма" убраны кипрские офшоры

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Основной бенефициар ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков консолидировал весь пакет акций компании на ООО "Промышленные инвестиции", убрав из структуры владения кипрские оффшоры.

ООО "Промышленные инвестиции", владельцем которого является Шелков, увеличило долю в "ВСМПО-Ависма" с 5,27% до 65,27%, следует из сообщения компании. При этом кипрские Cador Enterprises Limited и Jivanta Ventures Limited, владевшие по 30% титановой корпорации, вышли из ее капитала (оба офшора принадлежат "Промышленным инвестициям").

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Блокирующий пакет акций компании - 25% плюс 1 акция - принадлежит госкорпорации "Ростех".

ВСМПО-Ависма Ростех Михаил Шелков Кипр Cador Enterprises Jivanta Ventures

Новости

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Рынок акций РФ подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности

Экономический кризис

Глава JPMorgan призвал к новому "плану Маршалла" для восстановления экономики США

Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Кудрин счел, что выплаты семьям с детьми предотвратили существенный рост бедности

Курс доллара впервые с ноября поднялся выше 78 рублей

Правительство одобрило плавающую пошлину на масло и скорректировало пошлину на подсолнечник

Кабмин выделил 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и масла

Экспортеры пшеницы из РФ выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет

Экспортеры пшеницы из РФ выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');