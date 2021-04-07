Из структуры владения "ВСМПО-Ависма" убраны кипрские офшоры

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Основной бенефициар ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков консолидировал весь пакет акций компании на ООО "Промышленные инвестиции", убрав из структуры владения кипрские оффшоры.

ООО "Промышленные инвестиции", владельцем которого является Шелков, увеличило долю в "ВСМПО-Ависма" с 5,27% до 65,27%, следует из сообщения компании. При этом кипрские Cador Enterprises Limited и Jivanta Ventures Limited, владевшие по 30% титановой корпорации, вышли из ее капитала (оба офшора принадлежат "Промышленным инвестициям").

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Блокирующий пакет акций компании - 25% плюс 1 акция - принадлежит госкорпорации "Ростех".