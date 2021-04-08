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"ПИК" купил компанию "Териберский берег" с проектом в Новой Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Группа "ПИК" стала владельцем 100% акций компании "Териберский берег", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В "ПИКе" сделку не комментируют.

Сейчас "Териберский берег" реализует проект "Калипсо-3" - это 17-этажный 736-квартирный жилой комплекс в микрорайоне Люблинский в северной части Щербинки в Новой Москве.

Ранее компания уже построила три комплекса в Щербинке: ЖК "Калипсо-1" (15-этажный 332-квартирный комплекс), "Калипсо-2" (переменной этажности, 206-квартирный комплекс), "Индустриальная, 6" (11-этажный 305-квартирный комплекс).

"ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей около 59% является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.

ПИК Териберский берег Щербинка Москва

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