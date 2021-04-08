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Объем российского долгового рынка в 2020 году достиг 29% ВВП

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Объем российского долгового рынка достиг 29% ВВП. Об этом рассказал во время выступления на Биржевом форуме директор департамента долгового рынка "Московской биржи" Глеб Шевеленков.

По его словам, в прошлом году объем публичного долгового рынка достиг рекордного для нашей страны уровня – 31 трлн рублей. Он добавил, что в соотношении с ВВП – 29% – эта цифра также выглядит достаточно внушительно.

"Другой вопрос – на фоне международных рынков она не является чрезвычайно большой, поэтому нам, с одной стороны, еще есть куда расти, а с другой стороны, цифра довольно внушительная", - отметил Шевеленков.

Он пояснил, что основной рост объясняется ростом заимствований ОФЗ.

При этом объем корпоративных облигаций составил 16,3 трлн рублей, в прошлом году рост показателя составил 25%. "Суммарно привлекли чуть меньше 4 трлн рублей на рынке корпоративного долга", - заявил Шевеленков.

Достаточно активно размещались и побили новый рекорд в 2020 году субъекты федерации. Они разместили облигации на 265 млрд рублей.

"По крайне мере то, что мы видим из планов бюджетов, цифра может достичь 760 млрд рублей – это очень много", - добавил Шевеленков.

Доля облигаций в долговых портфелях корпоратов выросла до 29%. "Это немного, растет она (эта цифра) очень трудно, я бы сказал. Это серьезный вызов в принципе для экономики, еще несколько лет назад она была 25%. Но даже это незначительное увеличение процентной доли, тем не менее, первое подтверждение того, что публичный долг работает и позволяет финансировать экономику", - заявил Шевеленков.

В то же время он отметил тревожную тенденцию, связанную с концентрацией топовых эмитентов.

На первую десятку заемщиков пришлось 67% заимствований в прошлом году, в предыдущие годы цифра балансировала в пределах 60-61%.

Он также добавил, что в среднем сократилась срочность долга по сегменту корпоративных облигаций в прошлом году, и в первом квартале этого года цифра несущественно поменялась, составила 3,9 года, тогда как годом ранее речь шла о 4,2 года.

В прошлом году на рынок вышло 52 новых эмитента, они разместили бонды на 480 млрд рублей.

Общая сумма дефолтов составила 198 млрд рублей.

"Политика смягчения, политика регулирования позволили избежать той волны дефолтов, о которой мы с рынка неоднократно слышали. Особенно в первом полугодии прошлого года. Пророчества сыпались со всех сторон. Рынок выстоял, смотрим на первый квартал этого года – 0,5 млрд, три эмитента. Держимся, держимся, рынок живет довольно комфортно", - отметил эксперт.

Московская биржа

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