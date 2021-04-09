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Фьючерс на индекс РТС по итогам вечерней сессии на FORTS снизился на 0,12%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Июньский фьючерсный контракт на индекс РТС по итогам вечерней торговой сессии на FORTS, закончившейся в 23:50 мск 8 апреля, снизился на 0,12% по отношению к закрытию основной торговой сессии (18:50 мск), фьючерс на индекс Мосбиржи вырос на 0,16%.

Повысились цены на следующие фьючерсы на акции: НК ЛУКОЙЛ - на 0,52%, Сбербанк России - на 0,25%, Газпром - на 0,33%, НК Роснефть - на 0,31%, ВТБ - на 0,39%.

Торги фьючерсными контрактами на российские акции и индексы на вечерней сессии FORTS "вбирают в себя" основные события американской торговой сессии и в определенной степени могут служить ориентиром для динамики российского рынка акций на открытие следующего торгового дня.

FORTS РТС Мосбиржа

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