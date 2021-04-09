В РФ отметили продолжающееся ухудшение качества российской нефти

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Традиционной проблемой для нефтяной отрасли РФ остается поддержание стабильного качества нефти, поставляемой на НПЗ европейской части России и на экспорт в западном направлении, говорится в разработанном Минэнерго РФ проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

"Несмотря на отмеченную стабилизацию показателей сернистости и плотности в 2020 году, проблема постепенного ухудшения качества нефти имеет характер устойчивой тенденции", - отмечается в документе.

В 2020 году прием высокосернистой нефти в систему "Транснефти" составил 77,4 млн т (17,5%) со средневзвешенным содержанием серы 2,87%, сернистой нефти - 230,7 млн т (52,2%) со средневзвешенным содержанием серы 1,23%, малосернистой нефти - 133,7 млн т (30,3%) со средневзвешенным содержанием серы 0,42%. Среднее содержание серы в общем объеме приема нефти составило в 2020 году 1,27%, не изменившись по сравнению с 2019 годом, несмотря на существенное падение объема транспортировки. Плотность нефти незначительно повысилась и составила 861,4 кг/м3 (+0,1 кг/м3 к 2019 году).

На отдельных НПЗ в европейской части России в последние годы наблюдается существенное и последовательное ухудшение качества поступающей нефти, что приводит к снижению объема выхода светлых нефтепродуктов и учащению замены оборудования и, как следствие, к упущенной выгоде перерабатывающих предприятий, говорится в документе.

"В рамках выполнения Генсхемы-2020 рассматривались различные подходы к стабилизации качества нефти в системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть", однако ни один из них по состоянию на 2021 год не реализован. В настоящее время на уровне рабочей группы Минэнерго России по мониторингу качества нефти, транспортируемой по системе магистральных трубопроводов, рассматривается целый ряд возможных мер, нацеленных на фактическое повышение качества нефти в системе магистральных трубопроводов (включая преимущественную переработку высокосернистой нефти в районах ее добычи, возможное выделение отдельного транспортного потока для экспорта высокосернистой и высоковязкой нефти, переход от массового к объемному учету нефти и пр.)", - указывается в проекте.

В тоже время отмечается, что ожидаемое в ближайшие годы увеличение доли нефти, добываемой на новых месторождениях с низким содержанием серы, может привести к стабилизации средневзвешенного уровня содержания серы в нефти, поставляемой в трубопроводную систему "Транснефти" в западном направлении, при условии, что основной объем новой добычи малосернистой нефти будет транспортироваться через указанную систему в западном направлении. "Таким образом, целесообразным является принятие комплексных мер, сочетающих различные подходы к решению указанной проблемы, и учитывающих необходимость соблюдения баланса интересов всех участников нефтяной отрасли", - пишут создатели проекта Генсхемы.