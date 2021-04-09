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ЦБ РФ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нефтепромбанка, говорится в сообщении ЦБ.

По информации регулятора, банк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, к нему неоднократно применялись меры воздействия, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

"В результате проводившейся банком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", - сообщает ЦБ.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Нефтепромбанк является участником системы страхования вкладов. По итогам 2020 года он занимает 189-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Нефтепромбанк ЦБ РФ

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