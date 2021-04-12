ЦБ хочет изменить схему возврата переведенных без согласия клиентов средств

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет изменить схему возврата средств, переведенных без согласия клиентов финансовых организаций, упростить эту процедуру, сообщили представители регулятора на брифинге в понедельник.

"Мы также хотим на законодательном уровне создать условия для изменения процедур возврата денежных средств пострадавшим гражданам. Это очень непростая история, прежде всего, с юридической точки зрения. Пока говорить о конкретике рано. В настоящее время мы ведем консультации с профессиональными сообществами, в том числе с юристами", - заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Клиентам кредитных организаций в 2020 году вернули 1,1 млрд рублей, или 11,3% от общего объема операций без согласия (в 2019 году - 935,9 млн рублей, или 14,6%). Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов, в 2020 году вырос на 52,2%, до 9,8 млрд рублей, говорится в докладе ЦБ.

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев пояснил, почему регулятор считает целесообразным изменить схему возврата этих средств. "Волнует не столько низкий процент, хотя это само по себе достаточно серьезный вызов для Банка России, то есть норма в законе есть, но судя по тому проценту, который мы имеем, она недостаточно хорошо работает. Беспокоит то, что сейчас злоумышленники активно пользуются имеющимися лазейками в законодательстве, их надо ликвидировать. И второе, беспокоит, что сама по себе процедура возврата денег, даже если они остановлены банком получателя денежных средств, далеко не тривиальна и занимает, во-первых, большое количество времени, а во-вторых, нередко требует, включая судебное решение, довольно тяжелых процедур", - отметил он.

Он напомнил, что Банк России уже как-то пытался пересмотреть эту процедуру. "К сожалению, тогда не получилось по разным причинам, в основном юридического характера", - добавил Сычев.