Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро во вторник утром вслед за нефтью

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне роста нефти и отсутствия новостей на тему санкций и украинского кризиса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,23 - 77,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,26 руб./$1 (-12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 91,51 руб./EUR1 (-66 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,58 коп. к уровню закрытия 12 апреля, до 83,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,04 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 55,69 коп. ниже официального курса.

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