Путин заявил об удовлетворенности ходом сотрудничества BP и "Роснефти"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия удовлетворена тем, как осуществляется сотрудничество британской BP Plc и "Роснефти", сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Русского географического общества.

"Стремление к углеродной нейтральности - это правильная, благородная задача. И знаю, что ваша компания уделяет этому большое внимание и средства вкладывает в исследования по этому направлению. Знаю, что ваше сотрудничество с российской "Роснефтью" идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея ввиду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации, имеют положительные значения. Со своей стороны мы удовлетворены, как это сотрудничество осуществляется", - сказал президент, обращаясь к главе ВР Бернарду Луни.

"И то, что вы считаете возможным принимать участие в таких экологических проектах, как поддержание экологического состояния, исследование Волги, чрезвычайно важно для нас. Это довольно чувствительная вещь, потому что Волга - это не просто река, не просто судоходство, экономическая деятельность, это тоже очень важно, мы этим тоже занимаемся в последнее время активнее, чем раньше. Но Волга имеет для России особое значение, это один из таких государствообразующих элементов в нашей стране. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что ваш вклад, наши совместные усилия по сохранению Волги в самом широком смысле этого слова, будут заметными, и хочу вас за это поблагодарить", - подчеркнул Путин.