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ЦБ придумает механизм "переносимого банковского счета"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк России проработает механизм "переносимого банковского счета", обеспечивающего зачисление средств получателю даже при изменении его банковских реквизитов при переходе на обслуживание из одной кредитной организации в другую. Об этом говорится в стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы.

Как объяснила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, эта идея прорабатывается по запросу юридических лиц, которые сталкиваются со сложностями при переходе на обслуживание в другой банк.

"Эта целая история, нужно уведомить всех своих контрагентов, что у тебя сменились реквизиты, все равно найдется достаточное количество нерадивых контрагентов, которые будут продолжать отправлять деньги по старым реквизитам. И это время на затраты, расследование, досылку по новым реквизитам", - отметила она.

По ее словам, сейчас ЦБ хочет проработать правовой механизм, который будет обеспечивать автоматическую пересылку поступающих средств в течение какого-то времени, например, года, уже по новым реквизитам.

"То есть компания, переходя на обслуживание в другой банк, будет оставлять новые реквизиты, и банк, в котором она ранее обслуживалась, сможет автоматически перенаправлять средства компании уже по новым реквизитам. И здесь выигрывает и банк, который не тратит время на расследование и возврат средств отправителю, и получатель, который сможет достаточно длительное время чувствовать себя комфортно", - пояснила она.

Банк России Алла Бакина

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