Дума рекомендовала кабмину обсудить допмеры по ограничению вывоза капитала

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума рекомендует правительству обратить внимание на вывоз капитала из России и обсудить дополнительные меры, которые помогут избежать этого, следует из постановления, принятого на пленарном заседании в среду.

"Рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из Российской Федерации и созданию благоприятных условий для его репатриации", - говорится в документе. Он был подготовлен по итогам выступления в парламенте главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое состоялось в начале февраля. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минэкономразвития к более системному подходу в организации предоставления государственной поддержки компаниям, которые зарегистрированы в офшорных юрисдикциях.

"Компании, которые находятся в офшорах, если у нас есть понимание, о каких идет речь, не должны получать меры господдержки, и будет все моментально понятно и станет на свои места. Кто мешает это делать?", - поинтересовался спикер у главы Минэкономразвития.

"У нас в механизм поддержки предприятий, особенно системообразующих, заложен прямой запрет на предоставление мер поддержки компаниям, которые находятся в офшорах. А там, где у нас собственники выплачивают дивиденды, мы таким компаниям тоже отказываем в мерах господдержки. Иными словами, собственники в кризисное время должны максимально использовать весь имеющийся ресурс, чтобы спасать свои компании", - напомнил Решетников.

"Правильно понимаю, что у нас компании, которые зарегистрированы в офшорах, не получают мер поддержки? Мы можем это проверить, дать поручение СП (Счетной палате - ИФ)?", - сказал спикер.

"Там, где мы с крупными компаниями работаем адресно, это - безусловно. Там, где мы поддерживаем субъекты МСП или крупные компании через банки, там у нас такого запрета на сегодняшний момент нет", - ответил министр.

"Просто у нас должен быть прозрачный, понятный, системный подход", - заключил спикер.