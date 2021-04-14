На севере КНР началось строительство газопровода стоимостью $1,3 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - На севере Китая началось строительство газопровода, который пройдет от города Тяньцзинь до нового района Сюнъань в соседней провинции Хэбэй, сообщила China Oil & Gas Piping Network Corp.

Его общая протяженность составит 413,5 километра.

Проектная пропускная способность трубопровода составляет 6,6 млрд кубометров в год, а общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 8,6 млрд юаней ($1,31 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

Китай 1 апреля 2017 года объявил о создании нового района государственного значения Сюнъань, который будет способствовать скоординированному развитию региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Правительство Китая пообещало превратить Сюнъань в инновационный, "зеленый", умный город мирового класса c хорошей экологией и тщательной планировкой.