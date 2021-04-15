Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен и ожиданий возможных новых санкций со стороны США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,82-76,31 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,05 руб./$1 (+18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91 руб./EUR1 (+6 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,6 коп. к уровню закрытия 14 апреля, до 82,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,74 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,09 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 апреля связано как с наметившимся ухудшением ситуации на мировых нефтяных площадках после уверенного роста цен на нефть накануне, так и с сохраняющимися санкционными рисками, которые вновь вышли на первый план после ряда сообщений западных СМИ.

Администрация президента США Джо Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов. Вместе с тем в новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода "Северный поток 2", пишет издание Politico.

Агентство Bloomberg напоминает, что эти меры могут быть приняты после того, как президент Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы, отмечает агентство. В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $66,57 за баррель, что на 0,02% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,09 за баррель, что на 0,1% ниже уровня на закрытие рынка 14 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг утром смешанную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,07%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 1,56%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 плавно подрастает 15 апреля утром (+0,13%) после умеренного снижения накануне.

Фондовые индексы США завершили волатильные торги в среду преимущественно в минусе, при этом Dow Jones и S&P 500 отступили от внутридневных рекордов на фоне падения акций технологических компаний. Опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на "умеренные темпы" роста экономической активности в США этой весной, но также некоторое ускорение инфляции в 2021 году. При этом в документе отмечается прогресс в вакцинации от коронавируса как фактор, благоприятный для перспектив экономики. Инвесторы анализировали квартальные результаты JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo, чтобы получить представление о состоянии ведущих финансовых институтов страны и их взглядах на экономику. Все три банка зафиксировали рост прибыли и сокращение резервов на возможные потери по ссудам.