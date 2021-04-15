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"Гознак" озадачился идентификацией при приеме инвестмонет в вендинговых аппаратах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - АО "Гознак" протестировало проект по приему монет из драгоценных металлов через вендинговые аппараты, теперь предстоит решить вопрос идентификации пользователя. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Аркадий Трачук.

"Результат на данном этапе можно назвать положительным", - сказал глава "Гознака".

По его словам, в этом проекте пока не решен вопрос идентификации, но не потому, что нет технологического решения, оно есть.

"Получается, что либо этот аппарат надо ставить, где есть человек, например, кассир, который будет вас идентифицировать и ваши данные записывать, либо доработать аппарат таким образом, чтобы он мог самостоятельно идентифицировать того, кто сдает эти монеты", - отметил Трачук.

Он добавил, что есть разные технологические решения идентификации пользователя именно через аппарат, но их тоже еще предстоит протестировать.

Гознак

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