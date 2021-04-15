ЦБ выявил манипулирование 34 облигациями и акциями

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования 34 облигациями, акциями и ипотечными сертификатами участия (ИСУ) в 2016-2019 годах: физические лица подавали встречные заявки в короткий промежуток времени с идентичными ценами и объемами. Это помогало бумагам соответствовать условиям для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов НПФ, говорится в сообщении регулятора.

В частности, ЦБ РФ выявил факт манипулирования в отношении облигаций "Диджитал Инвест", "Регион Инвест", "Стройжилинвест", "О1 Груп Финанс", "О1 Пропертиз Финанс", "Прайм Финанс", "Вейл Финанс", "Арчер Финанс", а также обыкновенных акций "ОВК", Московского кредитного банка, НК "Русснефть", "М.Видео", "Сафмар финансовые инвестиции", акций United Company Rusal plc, глобальных депозитарных расписок En+ Group plc. Физлица манипулировали и ИСУ, находившимися под управлением "ЕФГ Управление активами" (переименовано в "Ай Кью Джи Управление активами"), "УК Бин финам групп" (переименовано в УК "Управление инвестициями"), а также УК "Геокапитал".

Физические лица примерно через 31 брокерский счет сообща подавали встречные заявки с идентичными ценами и сопоставимыми объемами. Причем заявки выставлялись с небольшой разницей во времени, порой – менее секунды. Пары контрагентов сменялись со временем, при этом экономической целесообразности в этих сделках не было.

Доля таких сделок в дневном объеме торгов зачастую доходила до 100%, а в ряде случаев сделки приводили к существенным отклонениям параметров торгов финансовыми инструментами.

Эти сделки создавали условия, достаточные для расчета биржей индикативных показателей, предназначенных для оценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной цене ("Рыночная цена (2)" и "Рыночная цена (3)"). Также за счет манипулирования рынком достигались критерии, необходимые для поддержания акций в первом уровне списка ценных бумаг – условию для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов негосударственного пенсионного фонда в рассматриваемый период.

Банк России не раскрывает названия фондов, но такие бумаги имелись на балансе трех НПФ – "Сафмар", фондов группы "Будущее" и НПФов, впоследствии вошедших в состав НПФ "Открытие", свидетельствуют их материалы и отчеты. "Интерфакс" направил запросы в эти фонды.

"Вместе с тем факты, установленные проверкой, свидетельствуют о спланированной организации схемы манипулирования рынком и централизованном управлении счетами привлеченных физических лиц третьими лицами из "единого центра принятия решений", - отмечает в своем сообщении регулятор.

Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль для предотвращения случаев открытия и предоставления клиентами торговых счетов в пользование неустановленным лицам, координации действий клиентов, направленных на целенаправленное искажение и создание торговой активности на рынках финансовых инструментов. Банк России также советует обращать пристальное внимание на "системное совершение заведомо экономически невыгодных операций на организованных торгах".

Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.