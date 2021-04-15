SEC предъявила обвинения мошенникам, провернувшим многомиллионную аферу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение семи людям, в том числе мошеннику-рецидивисту Ричарду Дейлу Стерриту, провернувшим многомиллионную аферу с размещением акций компании, работающей, как они утверждали, в нефтегазовой отрасли.

Согласно сообщению SEC, в период с марта 2018 года по ноябрь 2020 года, Стеррит, использовавший псевдоним Ричард Ричман, и еще шесть человек привлекли средства более чем 300 инвесторов на общую сумму свыше $16 млн за счет незарегистрированного частного размещения обыкновенных акций компании Zona Energy Inc.

Мошенники обманывали инвесторов, заявляя, что привлекаемые средства будут направлены компанией на ее операционную деятельность, в частности, на разработку участков скотоводческих хозяйств в Западном Техасе. Вместо этого они тратили привлеченные средства на оплату люксовых товаров, аренду апартаментов и покупку автомобиля, а также перечисляли деньги своим друзьям, родственникам и подругам Стеррита, отмечают в SEC.

Кроме того, в материалах, предоставленных инвесторам, утверждалось, что Zona Energy не имеет долга, при том что она была должна миллионы долларов в векселях на предъявителя компаниям Стеррита.

SEC также обвиняет Стеррита, а также Роберта Магнесса и Марка Росса в создании мошеннической схемы для манипуляций с акциями одной из компаний Стеррита – OrgHarves Inc. – в попытке взвинтить ее стоимость, чтобы затем продать бумаги ничего не подозревающим инвесторам.

"Инвесторам следует остерегаться частных лиц, использующих агрессивные тактики для продвижения незарегистрированных размещений, обещающих крупные доходы при низких или отсутствующих рисках", - заявил директор нью-йоркского регионального офиса SEC Ричард Бест.

"Стеррит и его сообщники ввели в заблуждение инвесторов, побудив их вложить средства с использованием ложных заявлений, а затем растратив их средства", - отметил Бест.

SEC также предупредила инвесторов о необходимости проверять сведения о людях, пытающихся продать им тот или иной продукт, а также самостоятельно оценивать инвестиционные возможности.