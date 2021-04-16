МТС может выплатить дивиденды за 2020 г. в размере 26,51 руб. за акцию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 26,51 руб. на обыкновенную акцию (53,02 руб. на ADR), говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов по итогам деятельности за 2020 год может составить 52,97 млрд руб.

Годовое собрание акционеров, на котором будет обсуждать вопрос дивидендных выплат, пройдет 23 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра на участие в собрании - 1 июня. Дата закрытия реестра акционеров на получение дивидендов - 8 июля.

Помимо этого, в повестку годового собрания включен вопрос избрания совета директоров компании.

Совет директоров включил следующих кандидатов для избрания: члена совета директоров ПАО АФК "Система" Феликса Евтушенкова, CEO МТС Вячеслава Николаева, вице-президента АФК по стратегии Артема Засурского, а также 6 кандидатов в независимые директора - Регину фон Флемминг, Томаса Холтропа, Валентина Юмашева, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, председателя и главного исполнительного директора компании Coriant Inc. Шайгана Херадпира, члена набсовета X5 Retail Group Надю Шурабура.

Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предусматривает выплаты акционерам не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно.

Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года.

Летом 2020 года акционеры МТС утвердили выплату финальных дивидендов за 2019 год в 20,57 руб. на обыкновенную акцию (41,14 руб. на ADR), или 41,1 млрд руб.

Осенью были утверждены дивиденды за I полугодие 2020 года в размере 8,93 руб. на обыкновенную акцию (17,86 руб. на ADR), общая сумма промежуточных дивидендов составила 17,84 млрд руб.

Помимо этого, в прошлом году были выплачены специальные дивиденды за продажу украинской "дочки" в размере 7,5 руб. на акцию, совокупный объем выплат составил 26,48 млрд руб.

Крупнейшим акционером МТС является АФК "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,8% акций оператора, доля эффективного участия составляет 50,02%. В свободном обращении находится 43,19% акций МТС.