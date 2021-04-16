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Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения аппетита глобальных инвесторов к риску и снижения напряженности на внутреннем валютном рынке после введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся по факту не очень жесткими.

Курс доллара США составил 75,8 руб. в 19:00, что на 52,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,81 руб., подешевев на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,49 копейки - до 82,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков, усилению аппетита глобальных инвесторов к риску, а также снижению напряженности на внутреннем валютном рынке после введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, которые по факту оказались не очень жесткими.

Снижению волатильности рублевых пар, наблюдавшейся в предыдущие дни, и росту оптимизма игроков способствовали отсутствие серьезных антироссийских угроз в речи президента Джо Байдена, посвященной политике США в отношении России. Байден выступил с ней в Белом доме уже после введения санкций, в ночь на пятницу по московскому времени и после закрытия торгов на Московской бирже.

Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией и что США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога. Кроме того, он сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе. "Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - пояснил он.

Президент США заявил, что Вашингтон мог ввести более жесткие санкции против России, но он предпочел не делать этого. Он добавил, что состоявшийся на этой неделе телефонный разговор с президентом Путиным был "искренним и уважительным". Американский лидер добавил, что обе страны несут "значительную ответственность за глобальную стабильность".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст ответ на предложение Байдена о двусторонней встрече в то время и в той форме, когда он сочтет это необходимым. Чуть ранее он заявлял, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль заканчивает волатильную неделю на позитивной ноте после того, как объявленные американским президентом санкции оказались менее жесткими, чем ожидал рынок. "Новые санкции запрещают участие американских инвесторов в первичных размещениях долговых обязательств Минфина, однако не затрагивают торговлю на вторичном рынке. Реакция рынка была позитивной - практически все выпуски ОФЗ сегодня растут на 0,5-1,5%. Участие нерезидентов в аукционах Минфина в последнее время прекратило быть чем-то значимым - последние аукционы прошли при активном участии госбанков, т.е. рынок уже давно готовился к такому сценарию. Поддержку рублю также оказывает начавшийся налоговый период", - отмечает Наумова.

"Как уже не раз бывало, ожидания санкций оказались гораздо страшнее для российского рынка, чем сами санкции, и в пятницу утром рубль продолжил укрепление, окончательно восстановив потери после утреннего провала в четверг, когда были анонсированы санкции США на российский госдолг. Еще до окончания первой половины дня в пятницу рубль был близок к отметке 75,25 по доллару, обновив максимум с начала апреля. После этого российская валюта отступила, и во второй половине дня доллар даже краткосрочно поднимался выше 76 рублей. Однако к окончанию рабочего дня торги проходили ниже 75,8 рубля, и укрепление рубля составляло порядка 0,8% (и около 0,7% против евро). Не исключено, что дополнительную уверенность рублю могла придать информация о том, что европейская сторона пока не рассматривает новых санкций против РФ в преддверии совета ЕС по иностранным делам в предстоящий понедельник", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Спросу глобальных инвесторов на риск способствуют надежды на восстановление мировой экономики. Так, ВВП Китая в первом квартале 2021 года вырос рекордными темпами - на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Это максимальный показатель почти за пятнадцать лет - с июня 2006 года.

Между тем, согласно данным, опубликованным в четверг, количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

В то же время, оптимизм по поводу экономического восстановления сдерживается затянувшейся борьбой с коронавирусом в ключевых странах-потребителях нефти. В Италии, Франции, Германии и ряде других европейских стран сохраняются локдауны, в то время как в Индии в четверг был зафиксирован очередной рекордный прирост случаев заражения - более чем на 217 тыс.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу вечером перешли к небольшому снижению, при этом с начала текущей недели они прибавили более 6%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени уменьшилась на 0,18% - до $66,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,44% - до $63,18 за баррель.

Росту нефтяных цен на этой неделе способствовали надежды на восстановление мировой экономики после пандемии и повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК на 2021 год. Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4273 рубля, до 75,5535 руб., и уменьшил курс евро на 1,7705 рубля, до 90,4602 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в пятницу на 1,1407 рубля по отношению к четвергу и составил 75,6939 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,0459 рубля и составил 75,725 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 698,904 млн, из которых $934,588 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 764,316 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,4813 рубля, до 90,631 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 1,2221 рубля и составил 90,6977 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR551,995 млн, из которых EUR239,774 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR312,221 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,98% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,47% годовых.

Московская биржа

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