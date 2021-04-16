"Чеченнефтехимпром" займется поиском золота за 220 млн рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - АО "Чеченнефтехимпром" стало победителем открытого конкурса департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (Кавказнедра) на выбор подрядчика выполнения работ по поиску месторождений золото-кварц-сульфидных руд в Чеченской республике.

Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена предложения "Чеченнефтехимпрома" составила 219,9 млн рублей при начальной цене контракта в размере 220 млн рублей. Участие в конкурсе также принимало АО "Росгеология", цена предложения которого соответствовала начальной.

Подрядчику предстоит выявить объекты золото-кварц-сульфидных руд в пределах Верхне-Аргунской перспективной площади Тюалойского рудного узла, оценить прогнозные ресурсы золота по категории Р2, а также разработать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

Работы предполагается провести в три этапа, они должны быть полностью завершены в срок до 6 декабря 2023 года. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

В марте сообщалось, что Роснедра и республиканское АО "Чеченнефтехимпром" достигли договоренности о выполнении геологоразведочных работ на Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке в Чечне. Соглашение предусматривает выделение из федерального бюджета 220 млн рублей на поиск месторождений золота и 975 млн рублей на изучение нефтяных ресурсов.

Согласно договоренности, в частности, впервые на Верхне-Аргунской площади Тюалойского рудного узла начнется поиск месторождений золото-кварц-сульфитных руд. Начало работ запланировано на вторую половину 2021 года.

АО "Чеченнефтехимпром" занимается управлением процессами недропользования Чечни, создано в 2010 году на базе активов нефтяной и газовой отрасли региона путем преобразования ФГУП "Чеченнефтехимпром" в АО. 100% акций были переданы в собственность республики 24 октября 2018 года. По итогам 2020 года "Чеченнефтехимпром" получил чистую прибыль в размере 17 млн рублей, что на 3% больше, чем годом ранее.