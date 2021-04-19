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"Норникель" подписал долгосрочный контракт с британской Johnson Matthey

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Норникель" и британская Johnson Matthey подписали условия сделки о долгосрочных поставках никеля и кобальта для строящегося производства Johnson Matthey в Финляндии, сообщил "Норникель".

Ранее в апреле "Норникель" объявил о планах расширять экологичный выпуск никеля и кобальта на своем заводе в Финляндии - NN Harjavalta - в ответ на растущий спрос в Европе на металлы для производства компонентов батарей, в том числе батарей электромобилей.

Производство на Harjavalta возрастет с текущего уровня 65 тыс. тонн в год до 75 тыс. тонн в 2023г, на втором этапе - до более 100 тыс. тонн к началу 2026 г. В том числе выпуск сульфата никеля, сырья для производства аккумуляторов, вырастет с текущих 10 тыс. тонн до 40 тыс. тонн, этого хватит для оснащения 1 млн автомобилей.

Johnson Matthey объявила о разработке в Финляндии своего второго коммерческого завода катодных материалов сверхвысокой энергоемкости мощностью 30 000 тонн, необходимых производителям электромобилей. Завод оснащен инновационным решением по очистке сточных вод и будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии.

"Мы рады возможности развивать бизнес вместе с Johnson Matthey - новым важным игроком в финской экосистеме материалов для аккумуляторных батарей - и помочь компании выйти на европейский рынок электромобилей. Наш меморандум должен позволить нам определить взаимовыгодные инициативы в области устойчивого развития, поддерживающие стремление к достижению наиболее устойчивой цепочки создания стоимости материалов для аккумуляторных батарей в Европе", - прокомментировал президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Норникель" и Johnson Matthey также подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей дальнейшего расширения поставок металла в будущем. Стороны намерены сотрудничать по важным вопросам производственно-сбытовой цепочки в области материалов для батарей, включая разработку новых технологий растворения металлов, возможности многооборотной экономики с нулевым уровнем отходов, токенизацию цепочки поставок с помощью технологии блокчейн и повышение устойчивости производственно-сбытовой цепочки. Использование токенизированных смарт-контрактов позволяет контролировать происхождение металлов и отслеживать сопутствующую экологическую информацию, включая углеродный след, для соблюдения самых строгих стандартов ответственного выбора поставщиков.

Обеспечение долгосрочных поставок никеля и кобальта "Норникелем" является важной вехой на пути к развитию экосистемы экологичных компонентов для аккумуляторных батарей, заявил генеральный директор Johnson Matthey Роберт Маклауд.

Johnson Matthey Великобритания Норникель Финляндия

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