Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и евро

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне политических разногласий и санкционного противостояния между РФ и другими странами.

Курс доллара США составил 76,28 руб./$1 в 19:00, что на 46,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,74 руб./EUR1, подорожав на 89,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,6 копейки - до 83,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечернихтопасениях возможного ужесточения антироссийской риторики со стороны западных стран. Как заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным.

"К настоящему моменту нет каких-либо перемен в отношении новых санкций против России", - сказал он после видеоконференции глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных ограничительных мер против РФ. "Положение дел может измениться, но ситуация такова, как я ее объяснил", - добавил он.

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудили тему высылки российских дипломатов из Чехии, ситуацию на границе России и Украины, а также состояние здоровья находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального.

Санкции оказались менее жесткими

На прошлой неделе новый пакет антироссийских санкций приняли США, однако по факту они оказались менее жесткими, чем представляли себе участники рынка. 15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. Новые меры не затронули вторичный рынок российского госдолга.

Введение новых американский санкций в отношении России ухудшит финансовую гибкость правительства страны, однако эффект санкций будет ограниченным с учетом низких потребностей РФ в заимствованиях, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Мы ожидаем, что сужение круга вариантов привлечения финансирования для российского правительство будет иметь отрицательные последствия, но низкие потребности государства в заимствованиях смягчат их. Зависимость России от внутренней финансовой системы при привлечении финансирования повысится", - говорится в обзоре.

Вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа, по данным на начало апреля, находились на минимальном за пять лет уровне - 19,7% - по сравнению с 35% в феврале 2020 года.

"Мы ожидаем, что дальнейшее сокращение доли иностранного участия на первичном рынке российского госдолга приведет к увеличению стоимости заимствования", - отмечают в Moody's.

Сигнал об ужесточении ограничений

Между тем, как сообщили в выходные западные СМИ, администрация Джо Байдена спустя всего два дня после санкций послала сигнал о возможности их ужесточения. В субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что администрация США сейчас оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций – введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Администрация будет изучать реакцию рынков на введение санкций, включая поведение рубля, и следить за долей иностранного владения в ОФЗ, отмечают источники Bloomberg. Интерес для Вашингтона представляет решение совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке (заседание пройдет 23 апреля - ИФ) и динамика потоков капитала.

В центре внимания рынка на этой неделе заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России, которые состоятся в четверг и пятницу. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Напротив, согласно ожиданиям рынка, ЦБ РФ, скорее всего, повысит уровень ключевой ставки. После заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, если прошлую неделю рубль завершил на мажорной ноте на фоне более мягких, чем ожидалось, санкций со стороны США и новостей о возможном двустороннем саммите президентов России и Америки, то эту неделю российская валюта начала с небольшого снижения. "Разумеется, не обошлось без волнений геополитического новостного фона на выходных, но сегодня к нему добавились незначительно снижающаяся нефть, а также ожидание пятничного решения по ключевой ставке Центрального банка РФ, в преддверии которого инвесторы не торопятся занимать новые позиции в рубле. Мы считаем, что ЦБ РФ может повысить ставку на 0,5%, до 5%", - отметил Голубов.

"Новую неделю рубль начал с ослабления, реагируя на сохранение геополитической напряженности. (. . .) Отметим, что доходности ОФЗ в первой половине дня также поднимались, отражая геополитическую напряженность. Впрочем, во второй половине дня котировки стабилизировались: доходность десятилетних бумаг находилась в районе 7,15% годовых. В целом на валютных площадках EM наряду с рублем слабели турецкая лира и индийская рупия. Бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо демонстрировали укрепление", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению вечером в понедельник после незначительного снижения в первой половине дня.

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones. Это максимальный недельный подъем с начала марта, отмечают аналитики Saxo Bank.

Нефть

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск в понедельник увеличилась на 0,12% - до $66,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,19% - до $63,25 за баррель.

Опасения инвесторов вызывает продолжающееся распространение коронавируса в таких странах, как Индия, где пятый день подряд было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев заражения за сутки. Тем временем прирост случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе стал рекордным, превысив 5,2 млн случаев, несмотря на вакцинацию, сообщает Bloomberg.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 апреля на 69,56 копейки, до 75,5535 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0158 рубля, до 91,476 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 50,65 копейки по отношению к пятнице и составил 76,2004 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 49,86 копейки и составил 76,2259 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 117,16 млн, из которых $683,519 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 433,641 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 85,9 копейки, до 91,49 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск прибавил 89,3 копейки и составил 91,5924 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,496 млн, из которых EUR122,939 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR285,557 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слабо повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,99% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 5,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 5,48% годовых.